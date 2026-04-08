Al Caveau arriva la mostra La forma del principio

Un viaggio alle radici dell’immaginario umano, dove l’arte si spoglia del superfluo per ritrovare l’essenziale. Dal 10 aprile al 9 maggio, lo spazio espositivo del Caveau ospiterà "La forma del principio", un progetto pittorico di Michele Borsotti che vede la partecipazione straordinaria. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

La mostra sulla famiglia Loretz arriva al Polo Culturale Cosway: “Portarono la ceramica a Lodi”Lodi, 27 febbraio 2026 – Una famiglia di artisti che attraversa l’Ottocento tra Lodi e Milano, lasciando un segno nella storia della ceramica e della...

La Face Cachée de Laeticia Hallyday

Argomenti più discussi: Ryman e Schifano a miart: Intesa Sanpaolo porta il caveau in fiera; Attacco hacker agli Uffizi: i criminali informatici chiedono un riscatto al direttore. Tesori trasferiti nei caveau; Attacco hacker agli Uffizi, opere nel caveau e porte murate; Attacco hacker alle Gallerie degli Uffizi di Firenze: opere trasferite nel caveau. La direzione del museo: Non sono stati effettuati furti.

LEVANTE info 06 48903278 Levante arriva live quest'estate con il DELL'AMORE LIVE IN ESTATE 2026! 07 settembre 2026 | Roma, Roma Summer Fest (Cavea - Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone) Biglietti disponibili Acqu - facebook.com facebook

And when I'm back in... Roma Milano Djo arriva live per la prima volta in Italia con due imperdibili date! You take the man out of the city, not the city out the man! 24 agosto 2026 | Roma, Auditorium Parco della Musica Cavea 25 agosto 2026 | Milano, P x.com