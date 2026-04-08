AI in un messaggio | Poke automatizza la tua giornata su WhatsApp

Un nuovo assistente digitale basato su intelligenza artificiale è stato reso disponibile a marzo, offrendo la possibilità di automatizzare alcune attività quotidiane. Questo strumento può essere utilizzato attraverso diverse piattaforme di messaggistica come iMessage, SMS, Telegram e WhatsApp in alcuni mercati specifici. L’obiettivo dichiarato è semplificare la gestione delle comunicazioni e delle operazioni di routine, integrandosi con le applicazioni più diffuse.

Poke, l’assistente basato su intelligenza artificiale lanciato pubblicamente a marzo, permette di gestire attività quotidiane tramite iMessage, SMS, Telegram e WhatsApp in determinati mercati. Il sistema trasforma l’interazione con gli agenti AI in un’operazione semplice come l’invio di un messaggio testuale. L’interfaccia familiare di Poke consente agli utenti di delegare compiti concreti: dalla pianificazione della giornata al controllo della domotica, dal monitoraggio del fitness all’editing fotografico. A differenza dei chatbot generici come Claude o ChatGPT, usati per ricerche o domande, Poke serve per automatizzare processi e risparmiare tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - AI in un messaggio: Poke automatizza la tua giornata su WhatsApp Whatsapp estende gli stati ai numeri non salvati senza compromettere la tua privacyWhatsApp sta per introdurre una novità che cambierà il modo in cui visualizziamo gli aggiornamenti di Stato: presto sarà possibile vedere gli stati... Privacy a rischio su WhatsApp: ecco le 8 funzioni segrete che cambiano tutto per la tua sicurezzaPuoi proteggere la tua privacy e metterti al sicuro con 8 funzioni, che in pochi conoscono, disponibili sul tuo WhatsApp. Si parla di: Patch 26.5 LoL: Nerf, Buff e Meta; Guida Pokémon Pokopia: Ottenere la Roccia Liscia.