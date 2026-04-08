Ai concerti italiani di Louis Tomlinson ingressi con numero casuale | stop a file infinite e campeggi

Durante i concerti italiani di Louis Tomlinson, gli ingressi al parterre vengono gestiti con numeri casuali e braccialetti, per ridurre le file e le resse. Questa modalità mira a evitare lunghe attese e situazioni di sovraffollamento all’ingresso. La decisione è stata adottata dalle organizzazioni per garantire un accesso più fluido e ordinato ai partecipanti. La scelta riguarda esclusivamente l’ingresso al parterre, senza influire sulle altre aree dell’evento.

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