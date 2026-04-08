Agrivoltaico in Val di Cava | Criticità Soprintendenza rafforzano no del Comune

La Soprintendenza di Pisa ha espresso un parere negativo riguardo alla richiesta di installare un impianto agrivoltaico di 150 ettari tra Val di Cava e Il Romito, nei comuni di Ponsacco e Pontedera. Secondo l'ente, ci sono criticità significative dal punto di vista paesaggistico e dei beni culturali. Questa posizione rafforza il rifiuto del Comune nei confronti del progetto. La questione riguarda un'area dove si intendeva sviluppare l'intervento.

PONSACCO La Soprintendenza di Pisa ha espresso un parere che evidenzia criticità rilevanti sotto il profilo paesaggistico e dei beni culturali in relazione alla richieste di installazione di un impianto agrivoltaico da 150 ettari tra Val di Cava e Il Romito, nei comuni di Ponsacco e Pontedera. E il Comune di Ponsacco, con una nota, "accoglie con favore il parere della Soprintendenza". Per il sindaco Gabriele Gasperini è "un segnale importante per la tutela del territorio". "Il Comune di Ponsacco accoglie con soddisfazione il parere espresso dalla Soprintendenza in merito al progetto agrivoltaico previsto in località Val di Cava, che... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Agrivoltaico in Val di Cava: "Criticità Soprintendenza rafforzano no del Comune" Aci Sant'Antonio, quattro dipendenti rafforzano la pianta organica del ComuneSi rafforza ancora la pianta organica all’interno del Comune di Aci Sant'Antonio: nel pomeriggio di ieri, sono stati firmati i contratti relativi al... Leggi anche: Ladri scatenati in Val di Cava. Prese di mira automobili e case Temi più discussi: Agrivoltaico in Val di Cava: Criticità Soprintendenza rafforzano no del Comune; Fotovoltaico a Val di Cava, no dalla Soprintendenza; Agrivoltaico a Val di Cava, il parere della Soprintendenza; Rimborsi Netflix: ecco il modulo per recuperare i soldi. Agrivoltaico in Val di Cava: Criticità Soprintendenza rafforzano no del ComuneSindaco Gasperini: Auspichiamo quanto prima l’archiviazione del progetto. Per i Poggini aspettiamo incontro in Regione per un confronto su istituzione Sic. lanazione.it Agrivoltaico in Val di Cava. Criticità evidentiPONSACCO Criticità evidenti nel progetto dell’agrivoltaico in Val di Cava. Lo scrive il Comune che ha inviato le proprie osservazioni ... msn.com CAVA DE'TIRRENI : MARTEDÌ 7 APRILE L'INAUGURAZIONE DELLA NUOVA PISCINA COMUNALE Sarà firmata domani, con un atto aperto al pubblico ed alla stampa, a Palazzo di Città, alle ore 17.30, alla presenza del Sindaco Vincenzo Servalli e dell’As - facebook.com facebook