Nelle ultime settimane nel Varesotto si sono verificati due episodi di aggressione ai danni di capotreno sui treni. La Polizia di Stato, tramite la Polfer, è intervenuta prontamente in entrambi i casi. Durante gli incidenti, due capotreno sono rimasti feriti. I responsabili delle aggressioni sono stati arrestati dalle forze dell’ordine.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Una vera e propria persecuzione con minacce, sputi e insulti a parroco e ausiliaria diocesana. La guerra in Iran potrebbe avere effetti immediati sul traffico aereo nei cieli d’Europa: primi. Incidente mortale in autostrada, code infinite tra Cormano e Sesto San Giovanni, disagi nel giorno. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Aggressioni sui treni nel varesotto: due capotreno feriti, arrestati i responsabili

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