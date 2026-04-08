Aggressioni sui treni nel varesotto | due capotreno feriti arrestati i responsabili

Negli ultimi giorni nel Varesotto si sono verificati due episodi di aggressione ai danni di capotreno sui treni. In entrambi i casi, le forze dell'ordine sono intervenute e hanno arrestato i responsabili. La Polizia di Stato, attraverso la Polfer, ha gestito le situazioni e ha portato a termine le operazioni di fermo. Due capotreno sono rimasti feriti durante le aggressioni.

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Furia sui binari a Varese: due capotreno aggrediti e arrestatiDue capotreno sono stati aggrediti in due episodi distinti tra il 28 e il 30 marzo a Varese.

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Capotreno chiede di non fumare a bordo del convoglio, ma viene minacciato e spintonato: 47enne arrestato a TradateEnnesima aggressione ai danni del personale che gestisce il trasporto ferroviario. L’ultima risale a due giorni prima ... ilgiorno.it

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