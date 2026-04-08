Aggredita con morsi e pugni dal compagno | in braccio il figlio di 9 giorni

Un episodio di violenza domestica si è verificato sull’isola di Ischia, dove i carabinieri hanno arrestato un giovane di 25 anni. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe aggredito la compagna con morsi e pugni, mentre in braccio aveva il figlio di appena nove giorni. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo una chiamata di emergenza. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale.

Un grave episodio di violenza domestica si è verificato sull’isola di Ischia, dove i carabinieri hanno arrestato un giovane di 25 anni del posto. L’uomo è accusato di aver maltrattato la propria compagna e di averle provocato diverse lesioni. L’intervento delle forze dell’ordine è scattato in serata, dopo una segnalazione giunta alla centrale operativa che denunciava una situazione di forte pericolo all’interno di un’abitazione. In base alle prime ricostruzioni, il 25enne si trovava in uno stato di alterazione, verosimilmente legato all’abuso di alcol. Nel corso di una lite con la convivente, di 23 anni, la tensione è rapidamente degenerata fino a trasformarsi in un’aggressione fisica. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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