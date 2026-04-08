Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura | in arrivo lo sportello in Regione Campania

È prevista l'apertura di uno sportello dedicato all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura nella regione Campania. L'obiettivo principale è abbreviare i tempi di erogazione dei fondi europei e facilitare la comunicazione tra agricoltori, Centri di Assistenza Agricola e le istituzioni pubbliche. Inoltre, si punta a incrementare l’uso delle soluzioni digitali per rendere più efficiente il processo di gestione delle pratiche e delle richieste.

Ridurre i tempi di attesa per l'erogazione dei fondi europei e migliorare il dialogo tra agricoltori, Centri di Assistenza Agricola (CAA) e istituzioni incrementando l’utilizzo della digitalizzazione. Questo lo scopo dell’iniziativa di Coldiretti Campania che ha riunito i vertici di AGEA (Agenzia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it La Regione Campania cancella l’Ageac, l’Agenzia regionale per i pagamenti in agricolturaAgeac, agenzia dalla storia tormentata, cancellata con due righe di testo inserite nel bilancio di previsione approvato da Palazzo Santa Lucia. L’assessora all’Agricoltura della Regione Campania Serluca aderisce al patto per le aree interne che parte dal CilentoAccorpamento degli Istituti Scolastici nella Valle del Calore: Proposta dei Comuni dell’Unione della Valle del Fasanella Accorpamento degli Istituti... Si parla di: Bandi Invitalia 2026: la guida completa per trovare il finanziamento giusto. Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura: in arrivo lo sportello in Regione CampaniaRidurre i tempi di attesa per l'erogazione dei fondi europei e migliorare il dialogo tra agricoltori, Centri di Assistenza Agricola (CAA) e istituzioni incrementando l'utilizzo della digitalizzazione. ilvescovado.it Agea: al Sud altri 32 milioniAgea, l'agenzia per le erogazioni in agricoltura ha emesso decreti di pagamento per 32 milioni nell’ultima settimana di marzo. myfruit.it