Agenda Italia 2026 | il laboratorio de Il Tempo Una piattaforma per rilanciare lo sviluppo

«Agenda Italia 2026». Il forum organizzato da IlTempo mette al centro il confronto operativo all'interno della maggioranza. Il tema sarà capire in che modo rimettere in moto l'azione dell'esecutivo e del centrodestra dopo il referendum. L'iniziativa, organizzata dalla nostra testata, si svolgerà a Palazzo Wedekind nel pomeriggio, alle 16,30, e sarà dedicata all'elaborazione di proposte utili per affrontare una fase particolarmente complessa per il Paese, considerando quanto sta succedendo, nelle ultime ore, in Medio Oriente. Le conseguenze del conflitto in Iran, infatti, incidono, e non poco, sull'inflazione e su quella che è la nostra economia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Forum Il Tempo: agenda Italia 2026. Ripartenza del Governo e del centrodestraMercoledì 8 aprile 2026, alle ore 16.30, nella splendida cornice di Palazzo Wedekind, in Piazza Colonna 366, a Roma, si terrà il ... affaritaliani.it

+++Ci vediamo domani+++ Siamo lieti di invitarti all'evento "Forum Il Tempo: Agenda Italia 2026" Mercoledì 8 Aprile 2026 presso Palazzo Wedekind in Piazza Colonna 366, Roma dalle ore 16:30 alle 18:30 L'evento è gratuito. Per accedere è necessario regist - facebook.com facebook

#Italia, agenda della rinascita: fermare la perdita dei bambini fin dalle elementari del calcio x.com