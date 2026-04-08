Nonostante le tensioni nel Golfo, le prenotazioni per i viaggi in Africa nell’estate 2026 continuano a essere confermate. Alessandro Simonetti, responsabile di un’agenzia di viaggi specializzata nel continente, ha affermato che le richieste di prenotazione si mantengono stabili. Tuttavia, il costo del carburante rimane una preoccupazione, influenzando probabilmente i piani di viaggio di molti clienti.

Alessandro Simonetti, a capo di African Explorer – World Explorer, conferma la tenuta delle prenotazioni per l’Africa nell’estate 2026 nonostante le tensioni nel Golfo. Il settore dei viaggi a lungo raggio resiste, con volumi di richiesta stabili e nessuna ondata di disdette registrata. Il bilancio tracciato dal manager, a oltre un mese dall’insorgere della crisi nel Golfo, descrive un quadro rassicurante per le destinazioni africane. Queste mete, che rappresentano il cuore dell’attività di African Explorer, rimangono per il momento isolate dagli effetti negativi del conflitto. L’interesse dei viaggiatori italiani non è calato, ma l’operatività affronta ostacoli economici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Africa 2026: i viaggi resistono, ma il carburante spaventa

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