Nella puntata di Affari Tuoi, il concorrente Tommaso, un tributarista di 38 anni di Frosinone, è stato protagonista di un momento di tensione. Durante la trasmissione, il concorrente ha affermato che alcune sue azioni erano state pianificate per aumentare l’audience. Tommaso partecipava insieme alla moglie, che lavora come medico. La puntata ha suscitato reazioni tra il pubblico e gli altri partecipanti.

Nella puntata di Affari Tuoi, il protagonista è stato Tommaso, tributarista 38enne di Frosinone, in gara con la moglie Martina, medico. La partita è partita in modo altalenante: dopo aver eliminato i 200 euro e i 20.000, Tommaso ha trovato lo “0” e il pacco da 1 euro, riaccendendo le speranze. Tuttavia, la fortuna ha girato rapidamente: sono usciti uno dopo l’altro i premi alti (75.000, 100.000, 200.000 e infine il massimo da 300.000 euro). Il Dottore ha offerto 30.000 euro, rifiutati dalla coppia; Tommaso ha declinato anche l’opzione “cambio” con decisione. Con l’uscita anche di 30.000 e 50.000 euro, non è rimasto che puntare sulla Regione Fortunata per 100. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Tommaso umiliato davanti a tutti: "Tutto calcolato per l'audience"

Affari tuoi, Herbert Ballerina collassa a terra davanti a tutti"Non gliela dare, non la perdere!": Stefano De Martino urla, ma nel momento clou di Affari tuoi, il quiz show dell' access prime time di Rai 1, il...

Affari tuoi, "Godo!": come viene umiliato TommasoneQuando Stefano De Martino si accascia su un pacco, i telespettatori di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1, iniziano a temere...

Temi più discussi: Affari Tuoi, Tommaso umiliato davanti a tutti: Tutto calcolato per l'audience | Libero Quotidiano.it; Affari tuoi, Godo!: come viene umiliato Tommasone; Stefano De Martino-Brenda Lodigiani, a casa di lui... clamoroso! | Libero Quotidiano.it.

Tommaso da Roccasecca protagonista ad Affari TuoiHa tenuto tutti con il fiato sospeso, fino alla fine della puntata di Affari Tuoi andata in onda poco fa su Rai Uno, nella centosessantatreesima puntata di questa edizione, nonché ottantatreesima de ... ciociariaoggi.it

Affari Tuoi hanno vinto stasera? Tommaso perde tutto e alla fine…Affari Tuoi, quanto ha vinto Tommaso del Lazio ad Affari Tuoi? Nuovo appuntamento su Rai1 conAffari tuoi, quanto hanno vinto ai pacchi ... televisionando.it

La partita di Tommaso ad Affari Tuoi e la “cattiveria” del dottore che gli fa credere fino alla fine di avere vinto 100mila euro. - facebook.com facebook

Collega fatti gli affari tuoi. Io sono ordinario al SanRaffaele tu dove sei, cosa fai Tu come stai Tu come vivi Come ti trovi Chi viene a prenderti Chi ti apre lo sportello x.com