Aeroporto le opposizioni | L’emergenza è il lavoro non la quarta pista

A Fiumicino, il 8 aprile 2026, le opposizioni hanno commentato l’operazione della Guardia di Finanza di Roma, sottolineando che l’emergenza principale riguarda il lavoro e non la costruzione di una quarta pista. La discussione si concentra sulla priorità di tutelare i posti di lavoro e le condizioni dei lavoratori, mentre il dibattito sulla realizzazione dell’opera continua a suscitare divisioni tra le parti coinvolte.

Fiumicino, 8 aprile 2026 – “Alla luce dell’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Roma, che ha fatto emergere un sistema diffuso di lavoro irregolare che ha visto coinvolti, a loro malgrado, oltre 600 lavoratori e un’evasione contributiva superiore ai 4 milioni di euro nel settore della logistica e distribuzione ( leggi qui), emerge con forza una realtà che non può più essere ignorata. E’ evidente che il problema principale dell’aeroporto di Fiumicino non è la mancanza di infrastrutture, ma la qualità e la tutela del lavoro”, è quanto affermano i consiglieri di opposizione di Fiumicino, del Partito Democratico, Sinistra Italiana e Lista Civica Ezio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Fiumicino ridisegna la Riserva naturale per far posto alla quarta pista dell'aeroportoLo sviluppo dell’Aeroporto di Fiumicino ha trovato la sponda del comune guidato da Mario Baccini.

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