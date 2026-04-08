In Italia, i viaggiatori si trovano spesso ad affrontare lunghe code negli aeroporti, un momento che precede il decollo e che molti considerano particolarmente frustrante. Le file si formano prima del check-in, dei controlli di sicurezza e all’imbarco, creando attese che a volte durano più del volo stesso. Questa situazione coinvolge diverse tipologie di passeggeri, dai turisti ai pendolari, e genera lamentele condivise tra chi si sposta frequentemente.

Il viaggio non comincia con il decollo ma molto prima, in quell’intervallo apparentemente neutro che è l’aeroporto, dove il tempo si dilata e ogni gesto assume un significato diverso, trasformando l’attesa in un territorio fatto di rituali, micro-tensioni e comportamenti che rivelano molto più di quanto si sia disposti ad ammettere. È proprio in questo spazio, regolato da dinamiche invisibili ma rigidissime, che si costruisce una forma di convivenza temporanea in cui ognuno occupa il proprio ruolo, osserva quello degli altri e, soprattutto, giudica. Italiani previdenti: l’anticipo come forma di controllo. Gli italiani, in questo contesto, mostrano una tendenza chiara e quasi istintiva a muoversi in anticipo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Aeroporti, fare la fila divide i viaggiatori: cosa non sopportano davvero gli italiani

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