Addio vertigini | l’atlante genetico che sblocca l’equilibrio

Una ricerca condotta a Toronto ha mappato le cellule dell’utricolo, l’organo responsabile dell’equilibrio nell’orecchio interno. La dottoressa Emilia Luca, originaria di Fuscaldo, ha guidato lo studio che ha creato un atlante genetico delle cellule di questa struttura. L’obiettivo è comprendere meglio i meccanismi alla base delle vertigini e dei disturbi dell’equilibrio. Lo studio rappresenta un passo avanti nella conoscenza del funzionamento dell’orecchio interno.

La dottoressa Emilia Luca, originaria di Fuscaldo, ha guidato una ricerca d’avanguardia a Toronto per mappare le cellule dell’utricolo umano adulto, l’organo responsabile dell’equilibrio nell’orecchio interno. Lo studio, condotto presso il Sunnybrook Research Institute, apre la strada a terapie innovative per contrastare le vertigini e prevenire cadute invalidanti. Il lavoro della ricercatrice cosentina si è concentrato sull’utricolo, un elemento dell’orecchio interno che agisce come un sistema di navigazione essenziale per mantenere la stabilità corporea e permettere il movimento senza perdere l’equilibrio. Questo organo comunica costantemente al cervello le informazioni sulla posizione del corpo nello spazio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio vertigini: l’atlante genetico che sblocca l’equilibrio Scoperto l’interruttore genetico che protegge gli organiUn team di scienziati dell’Università di Liegi ha individuato un interruttore genetico fondamentale che permette ai macrofagi di maturare pienamente... Napoli, Lucca e Lang verso l’addio: così si sblocca il mercato azzurroIl mercato del Napoli è pronto a entrare nel vivo, ma tutto passa prima dalle uscite.