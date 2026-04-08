Addio pareti nude | il nuovo lusso vellutato che ridefinisce casa

Negli ambienti domestici, le pareti stanno cambiando volto: da superfici spoglie a elementi che offrono nuove sensazioni e textures. La tendenza attuale trasforma i muri, introducendo finiture vellutate e rivestimenti tattili che arricchiscono gli spazi abitativi. Questa evoluzione nel design degli interni mira a rendere le pareti protagoniste di un’esperienza sensoriale più coinvolgente, spostando l’attenzione dal solo aspetto estetico a quello tattile.

L’interior design evolve verso una dimensione tattile dove le pareti di casa smettono di essere semplici fondali per diventare elementi attivi del progetto. San Marco introduce Paeninsula Touch e Paeninsula Touch Finish, soluzioni nate per trasformare gli spazi in esperienze sensoriali basate su opacità e morbidezza. Il concetto di lusso si sposta oggi verso un approccio discreto ed essenziale. Non domina più solo l’estetica visiva, ma l’interazione fisica con le superfici, che devono trasmettere armonia, equilibrio e un senso di benessere quotidiano. Questa nuova tendenza privilegia materiali capaci di generare atmosfere avvolgenti. Le finiture ultra-opache e i rivestimenti materici delicati rispondono a una necessità crescente di creare ambienti che favoriscano il relax attraverso la percezione tattile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio pareti nude: il nuovo lusso vellutato che ridefinisce casa Folly Mojave: il rifugio off-grid nel deserto californiano che ridefinisce il lusso sostenibileIl sole tramonta sulla distesa arida del Mojave Desert, tingendo di rame e oro i massi erratici che sembrano caduti da un cielo marziano. Mercedes-Maybach S: MB.OS ridefinisce il lusso ibridoLa nuova Mercedes-Maybach Classe S ha già fatto il suo ingresso nei mercati europei, portando con sé un aggiornamento tecnologico che ridefinisce lo...