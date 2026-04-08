Addio Lucescu il ricordo dell’Inter | Uno dei tecnici più autorevoli e rispettati

Il calcio italiano e internazionale si sono stretti attorno alla notizia della scomparsa di Mircea Lucescu, ex allenatore dell’Inter e figura di rilievo nel panorama calcistico. È deceduto ieri sera, poco dopo le sette, all’età di 80 anni. La sua carriera ha attraversato diversi club e nazionali, lasciando un segno importante nel mondo del calcio. La sua morte ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio e ricordi di chi lo ha incontrato nel corso degli anni.

Il mondo del calcio piange Mircea Lucescu, scomparso ieri sera all’età di 80 anni. L’ex allenatore dell’Inter e storico tecnico romeno è morto poco dopo le 19. Da alcuni giorni era ricoverato in ospedale dopo il peggioramento delle sue condizioni di salute ed era stato sottoposto anche a un coma farmacologico durato oltre 24 ore. La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo del calcio, lasciando un grande vuoto tra tifosi e addetti ai lavori. Lucescu è stato infatti uno degli allenatori più autorevoli e rispettati del panorama internazionale, protagonista di una carriera lunga e ricca di successi. Nel corso della sua carriera ha conquistato 36 trofei alla guida di otto club diversi, diventando uno dei tecnici più vincenti del calcio europeo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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