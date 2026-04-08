Addio freddo | l’occhio del satellite svela la primavera in Europa

Il 7 aprile, un’area di alta pressione ha portato il sole e temperature più miti in Europa centrale e nella Pianura Padana, interrompendo un periodo di freddo e piogge persistenti. Le immagini satellitari mostrano chiaramente come si sia manifestata questa inversione climatica, con i dati che confermano un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni nella zona. La fine delle condizioni di freddo si è verificata dopo settimane di maltempo.

Un’area di alta pressione ha riportato il sole e temperature primaverili sull’Europa centrale e nella Pianura Padana il 7 aprile, ponendo fine a un periodo caratterizzato da freddo e piogge continue. L’immagine catturata dal satellite Sentinel-3, parte del sistema europeo Copernicus, documenta visivamente questo passaggio stagionale. Il contrasto cromatico è netto: il bianco brillante della neve che ricopre le Alpi si oppone alle sfumature marroni e verdi delle zone pianeggianti. Mentre la Francia mostra tonalità prevalentemente verdi, l’accumulo nevoso resta evidente sui Pirenei. In Italia, la zona della Pianura Padana emerge con colori più chiari, un dato che riflette sia le specifiche condizioni dell’atmosfera locale sia l’intensa attività umana sul suolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio freddo: l’occhio del satellite svela la primavera in Europa Leggi anche: Equinozio di primavera, alle 15,46 il momento in cui giorno e notte si equivalgono. La spettacolare foto del satellite Meteosat Difesa spaziale, addio al mito del satellite unico e insostituibile. L’analisi del gen. BianchiNel dominio spaziale militare l’idea di superiorità non coincide più con pochi satelliti grandi e costosi.