La comunità di Castelvetro e il settore imprenditoriale italiano piangono la scomparsa di Umberto Grampassi, inventore modenese noto per aver sviluppato una macchina per la produzione di granita. La sua invenzione ha permesso di esportare questa tradizione in diversi paesi, portando innovazione nel settore. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il mondo della gastronomia e delle tecnologie legate alla produzione di dolci ghiacciati.

La comunità castelvetrese e il tessuto imprenditoriale italiano dicono addio a Umberto Grampassi, l'uomo che con la sua genialità ha rivoluzionato il rito della granita portandolo in ogni angolo del globo. Imprenditore e inventore originario, Grampassi si è spento nella giornata di mercoledì 8. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Addio a Umberto Grampassi, ideò la macchina per graniteCastelvetro (Modena), 8 aprile 2026 – Castelvetro piange Umberto Grampassi, imprenditore e inventore morto oggi a 91 anni.

Temi più discussi: Addio a Umberto Grampassi, l'inventore modenese che ha esportato la macchina per la granita nel mondo; Addio a Umberto Grampassi, ideò la macchina per granite; Inciampare nella storia, il gioco serio di Fabrizio Gifuni che racconta il teatro e la memoria dei corpi; Addio a Umberto Grampassi ideò la macchina per granite.

Addio a Umberto Grampassi, ideò la macchina per graniteCastelvetro piange l’imprenditore e inventore morto a 91 anni. Fu una figura molto conosciuta nel settore delle bevande e dell’innovazione alimentare ... ilrestodelcarlino.it

Castelvetro, è morto a 91 anni Umberto Grampassi: imprenditore che ha portato la granita nel mondoSocietà: Conosciuto per aver ideato la macchina per la granita e per aver trasformato un intuizione semplice in un successo industriale diffuso a livello globale ... lapressa.it

Addio a Umberto Grampassi, l'inventore modenese che ha esportato la macchina per la granita nel mondo ift.tt/0d3qZyM ift.tt/9ZPwEus x.com