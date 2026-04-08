Addio a Paolo Zadra ingegnere e fondatore della Rete dei Cittadini

Nella notte tra il 6 e il 7 aprile 2024, si è spento all’età di 68 anni Paolo Zadra, ingegnere e tra i soci fondatori della Rete dei Cittadini. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel settore politico e tra coloro che lo conoscevano. Zadra era noto per il suo coinvolgimento nel mondo civico e per aver contribuito alla nascita della rete di cittadini attivi nella regione.

Lutto nel mondo della politica trentina. Paolo Zadra, ingegnere e uno dei soci fondatori della Rete dei Cittadini, è morto all’età di 68 anni nella notte tra il 6 e il 7 aprile 2024.Ad annunciare la triste notizia è stata Martina Margoni (Rete dei Cittadini), che lo ha ricordato come “un vero. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Addio a Pier Paolo Stahnke. Si è spento il fondatore degli ’Amici della Lirica’In lutto il mondo del belcanto carrarese per la scomparsa di Pier Paolo Stahnke, appassionato di lirica e fondatore del circolo Mercuriali ‘Amici... Addio a Umberto Bossi, storico fondatore della Lega. Le cause della morte a 84 anni. La sua vita nei video e nei ricordi dei politiciIl fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi, si è spento nella serata di oggi all’età di 84 anni. Argomenti più discussi: Addio a Paolo Zadra, morto a 68 anni uno dei fondatori della Rete dei cittadini: Un uomo intellettualmente libero, un punto di riferimento. Resterà nel cuore di tutti noi; Trento, addio a Paolo Zadra, è stato tra i fondatori della Rete dei Cittadini; Addio all’ingegnere Paolo Zadra, uno dei fondatori della Rete dei Cittadini di Trento; Addio a Paolo Zadra: fu tra gli storici fondatori della Rete dei Cittadini. Addio a Paolo Zadra, morto a 68 anni uno dei fondatori della Rete dei cittadini: Un uomo intellettualmente libero, un punto di riferimento. Resterà nel cuore di tutti noiTRENTO. È morto nella notte tra ieri e oggi, martedì 7 aprile, Paolo Zadra a 68 anni di età. Nato il 4 giugno del 1957, volto noto e figura storica dell'attivismo civico trentino, ingegnere, è stato t ... ildolomiti.it Addio a Paolo Zadra: fu tra gli storici fondatori della Rete dei Cittadini. Scomparso a 70 anni l’ingegnere e attivista trentino. Il ricordo di amici e istituzioni. - facebook.com facebook