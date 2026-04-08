Addio a Dario Papaccio oggi i funerali del 39enne morto dopo l' operazione a tonsille e palato

Oggi si sono svolti i funerali di Dario Papaccio, il 39enne deceduto dopo aver subito un intervento alle tonsille e al palato. La sua morte ha suscitato grande commozione nelle comunità di Orvieto e San Lorenzo Nuovo, dove era molto conosciuto. La famiglia e gli amici si sono riuniti per l'ultimo saluto, mentre le autorità hanno confermato i dettagli dell’intervento e delle circostanze del decesso.

Un dolore immenso ha colpito le comunità di Orvieto e San Lorenzo Nuovo per la scomparsa di Dario Papaccio. L'infermiere, di soli 39 anni, è deceduto in seguito a gravi complicazioni cliniche emerse dopo un intervento al palato e alle tonsille eseguito all'ospedale Santa Rosa.Dario era una figura. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Addio a Dario Papaccio, oggi i funerali del 39enne morto dopo operazione a tonsille e palatoUn dolore immenso ha colpito le comunità di Orvieto e San Lorenzo Nuovo per la scomparsa di Dario Papaccio. Temi più discussi: Addio a Dario Papaccio, oggi i funerali del 39enne morto dopo l'operazione a tonsille e palato; Oggi l’ultimo saluto a Dario Papaccio, morto dopo un intervento chirurgico; Orvieto saluta Dario Papaccio: chiesa gremita e raccolta fondi per continuare il suo gesto d'amore; San Lorenzo Nuovo - Morto dopo essere stato dimesso dall'ospedale, oggi i funerali di Dario Papaccio. Orvieto saluta Dario Papaccio: chiesa gremita e raccolta fondi per continuare il suo gesto d’amoreORVIETO/SAN LORENZO NUOVO - Una comunità unita dal dolore e dalla gratitudine si è stretta oggi attorno alla famiglia di Dario Papaccio, l’infermiere di 39 ... etrurianews.it Morto Dario Papaccio di Orvieto: complicazioni post operazione a tonsille e palato, oggi l’ultimo salutoLa notizia della morte di Dario Papaccio si è diffusa rapidamente lasciando sgomento e tristezza tra familiari e amici. alphabetcity.it ORVIETO/SAN LORENZO NUOVO - Una comunità unita dal dolore e dalla gratitudine si è stretta oggi attorno alla famiglia di Dario Papaccio, l’infermiere di 39 anni scomparso improvvisamente dopo una complicanza post-operatoria. #DarioPapaccio #Orvieto - facebook.com facebook