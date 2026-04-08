Acqua dei Corsari nuova vita per un bene confiscato alla mafia | apre un centro per l’autismo
Ad Acqua dei Corsari è stato aperto un nuovo centro socio educativo dedicato ai ragazzi con disturbo dello spettro autistico. L’iniziativa si svolge all’interno del residence “Baia del Corsaro”, in un immobile precedentemente confiscato alla criminalità organizzata. Il centro, chiamato Nuova Sair, è stato inaugurato al civico 600 di via Messina Marine, trasformando un bene sottratto alla mafia in uno spazio dedicato ai servizi per l’infanzia.
Da bene confiscato alla mafia a spazio per i ragazzi con disturbo dello spettro autistico. È stato inaugurato ad Acqua dei Corsari il Centro socio educativo (Cse) Nuova Sair all’interno del residence “Baia del Corsaro”, al civico 600 di via Messina Marine, in un immobile sottratto alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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