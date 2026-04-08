Acerbi spunta il clamoroso retroscena | il difensore ha un obiettivo preciso! Messaggio a Chivu e Marotta

Un retroscena riguardante il difensore è stato reso noto: avrebbe inviato un messaggio a due figure della società, chiedendo di essere confermato in rosa anche per la prossima stagione. Secondo quanto riferito, l’atleta ha un obiettivo chiaro e ha comunicato le sue intenzioni ai dirigenti e all’allenatore. La vicenda riguarda quindi la possibilità di un suo futuro rinnovo con la squadra.

di Alberto Petrosilli Acerbi vuole assolutamente convincere tecnico e dirigenza a mantenerlo in rosa anche nella prossima stagione: il retroscena. L’ Inter di Cristian Chivu, solida in vetta con 72 punti, ritrova la versione migliore di Francesco Acerbi. Nella magica serata del 5 aprile contro la Roma, il “Leone” nerazzurro ha letteralmente cancellato dal campo Donyell Malen, dimostrando che, nonostante i 38 anni compiuti a febbraio, il suo valore tecnico resta una garanzia assoluta per la proprietà Oaktree. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Acerbi e l’ultima missione scudetto: prestazione da urlo contro Malen, ora il Como. Secondo il Corriere dello Sport, il futuro del difensore è ormai segnato dalla scadenza di contratto a giugno, ma la sua professionalità ad Appiano Gentile rimane esemplare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Acerbi, spunta il clamoroso retroscena: il difensore ha un obiettivo preciso! Messaggio a Chivu e Marotta Leggi anche: Chivu catechizza l’Inter: retroscena in vista del Lecce, il tecnico ha lanciato un preciso messaggio al gruppo Leggi anche: Sabatini, clamoroso retroscena: «Prima di Chivu Marotta ha bocciato la candidatura di De Zerbi». Il motivo è da non credere