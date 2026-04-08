Acerbi con il Como dal 1? potrebbe toccare ancora a lui | l’Inter lo lascerà andare?

Domenica sera, durante il big match contro la Roma, un difensore ha preso nuovamente il comando della linea arretrata dell’Inter, mostrando una prestazione solida e autoritaria. La sua presenza in campo è stata evidente e ha suscitato alcune discussioni sulla possibilità di un suo eventuale trasferimento. La società sta valutando le prossime mosse in merito alla sua posizione contrattuale e alle future decisioni di mercato.

Domenica sera, nel big match contro la Roma, Francesco Acerbi ha ripreso il comando della difesa nerazzurra con una prestazione autoritaria. Il centrale ha annullato Malen, confermando come, nonostante i 38 anni compiuti a febbraio, resti un elemento di assoluta affidabilità. Arrivato nel 2022 tra lo scetticismo generale, si è rivelato un usato garantito capace di fare le fortune del club. Il futuro del difensore appare tuttavia segnato: il contratto scadrà a giugno e la proprietà è intenzionata a svecchiare il reparto. Come riportato dal Corriere dello Sport, Acerbi non si illude di cambiare i piani societari, ma “ sa che questo è il momento di convincere altri a scommettere su di lui per la prossima stagione “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Inter-Lecce (mercoledì 14 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Diouf dal 1? con AcerbiL’Inter è ancora in vetta dopo lo scontro diretto col Napoli ma sicuramente ha forte rammarico per non esser andata oltre il pari. Leggi anche: Borussia Inter formazioni ufficiali: Chivu rinuncia a Lautaro e Bastoni, c’è ancora Acerbi Temi più discussi: Pochi minuti, massima responsabilità: la corsa scudetto dell'Inter passa anche dal ballottaggio Acerbi-De Vrij; Il derby speciale di Acerbi: contro la Roma per chiudere da protagonista l'avventura con l’Inter; Inter, stop per Bisseck: con la Roma toccherà ad Acerbi; CdS / Inter, due assenti in difesa: ballottaggio per sfidare Malen, il favorito…. Como-Inter, le probabili formazioni: Bastoni in dubbio! Ancora la ThuLa e Acerbi?Dopo la Roma ecco che l'Inter avrà un altro match importante lungo il proprio percorso. Contro il Como sarà probabilmente il match più importante della stagione, soprattutto perché l'ultimo degli inco ... msn.com Mercato, Acerbi non si illude di far cambiare idea all’Inter! Ma lui ad Appiano sta…La testa di Acerbi per il momento però rimane sul presente: domenica probabilmente toccherà ancora a lui contro il Como ... msn.com Per Inter-Roma torna Lautaro Martinez e Federico Dimarco cambia look, nel tunnel si scherza Thuram, Acerbi e Dimarco stesso invitano tutti a fare spazio al capitano che dopo quasi due mesi si rivede in campo Poi c'è chi (forse proprio il 'Toro') chiede a ' - facebook.com facebook La è il di Calhanoglu Acerbi: Davide Bernardi BordoCam #InterRoma è disponibile ora su #DAZN! #Calhanoglu x.com