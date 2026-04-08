A fine stagione, l’allenatore romeno firmerà un nuovo contratto con l'Inter, che attualmente scade nel giugno 2027. Il club ha deciso di prolungare l’accordo di almeno un altro anno, anche se la squadra punta a conquistare lo Scudetto prima di ufficializzare il rinnovo. Con l’obiettivo di continuare insieme, l’Inter ha avviato le trattative per mantenere il tecnico in panchina, con una firma prevista al termine della stagione.

Chivu e l’Inter avanti insieme. Il contratto del tecnico romeno scade a giugno 2027, ma c’è tutta l’intenzione da parte del club di prolungarlo almeno per un altro anno. Non è stata la prima scelta, in realtà neanche la seconda, tuttavia Chivu è andato oltre le più rosee aspettative. Aspettative rapportate alla confusionaria e forse pure deprimente estate scorsa, o meglio dire allo tsunami che si è abbattuto sulla squadra il 31 maggio a Monaco di Baviera. Il neo della prima stagione di Chivu resta ovviamente la Champions, perché uscire al playoff contro il Bodo Glimt è una macchia che cancellerebbe, seppur non completamente, solo con la vittoria dello Scudetto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Accordo e firma con l’Inter a fine stagione: ma serve lo Scudetto

Corsa Scudetto, il calendario di Milan e Inter dal derby fino a fine stagioneInter (67 punti) e Milan (57) si stanno contendendo lo Scudetto 2026, con i nerazzurri in netto vantaggio: il calendario delle due squadre.

Il calendario di Inter e Milan fino a fine stagione: la lotta Scudetto è ancora aperta?Inter 67 punti, Milan 60 dopo l'esito del derby di Milano di domenica: rossoneri davvero di nuovo in corsa per lo Scudetto? Il calendario.

L’Inter rischia veramente di perdere lo scudetto

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