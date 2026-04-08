Abuso in via Pavese | sequestrata casa clandestina tra i rifiuti

La Polizia locale ha sequestrato un’area in via Pavese dove è stata scoperta una casa costruita senza autorizzazione. All’interno dell’immobile, sono stati trovati due cittadini stranieri che vivevano in condizioni di fortuna. La struttura era circondata da rifiuti e materiali di scarto, e l’intervento ha portato alla messa sotto sequestro dell’intera area. L’immobile era stato realizzato senza permessi edilizi e si trovava in una zona di difficile accesso.

La Polizia locale ha posto sotto sequestro un’area di via Pavese dopo aver scoperto una costruzione abusiva utilizzata come dimora di fortuna da due cittadini stranieri, regolarmente presenti in Italia. L’intervento è scattato a seguito delle segnalazioni di alcuni ristoratori locali riguardanti il degrado igienico-sanitario del terreno. L’operazione è stata attivata dai proprietari di un’attività di ristorazione della zona. I gestori erano preoccupati per lo stato di incuria del fondo confinante, dove l’accumulo di rifiuti e la mancanza di manutenzione stavano diventando un rischio concreto per la salute pubblica e l’estetica del quartiere. Durante l’ispezione tecnica, gli agenti hanno individuato un manufatto realizzato senza alcuna autorizzazione edilizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abuso in via Pavese: sequestrata casa clandestina tra i rifiuti Milano, sequestrata una bisca clandestinaLa Polizia ha individuato e posto sotto sequestro una bisca clandestina a Milano, all’interno della quale cittadini cinesi giocavano a mahjong... Padova, sequestrata fabbrica clandestina di sigaretteUn grande capannone industriale per la produzione di sigarette di contrabbando è stato sequestrato a Padova.