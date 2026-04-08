Abruzzo martoriato dal maltempo chiesto formalmente al governo lo stato di emergenza nazionale

La giunta regionale dell’Abruzzo ha inoltrato una richiesta ufficiale al governo per ottenere lo stato di emergenza nazionale a causa dei danni provocati dall’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla regione tra il 31 marzo e il 3 aprile. La richiesta si basa sui danni causati in quel periodo e mira a ottenere risorse e assistenza per far fronte alla situazione.

La giunta regionale ha deliberato: chiesto al governo il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale per i danni causati dall’ondata di maltempo che ha martoriato l’Abruzzo tra il 31 marzo e il 3 aprile. Contestualmente, la giunta ha dichiarato lo stato di emergenza regionale per la durata. 🔗 Leggi su Ilpescara.it L'Abruzzo ha chiesto lo stato di emergenza nazionaleA seguito degli eccezionali eventi meteorologici abbattutisi sull'Abruzzo tra il 31 marzo e il 3 aprile 2026, la giunta regionale ha deliberato la... Maltempo in Calabria, Occhiuto: “Chiesto lo stato di emergenza nazionale”Calabria in Emergenza: Occhiuto Chiede Aiuti Nazionali Dopo una Serie di Maltempestosi Eventi La Calabria è alle prese con una grave emergenza... Temi più discussi: Buona Pasqua ad un Abruzzo che ancora una volta si rialza con forza e speranza; Dissesto idrogeologico, allarme rosso: in Abruzzo oltre 8.400 frane attive; Frana più estesa d'Europa in Molise, Italia tagliata in due: ripercussioni sui treni anche nelle Marche. Tutti i lavori previsti in... Interrogazioni sul maltempo in Abruzzo, il ministro rispondeIl ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, ha risposto alle interrogazioni alla Camera sui danni del maltempo in Abruzzo ... rete8.it Maltempo Abruzzo: il capo della Protezione civile Maurizio Scelli sulle zone interessateIl capo della protezione civile regionale abruzzese, Maurizio Scelli, in volo sulle zone più colpite dal maltempo dei giorni scorsi ... rete8.it In occasione della Santa Pasqua, desidero rivolgere a tutti i cittadini di Ortona i miei più sinceri auguri. Un pensiero particolare va a tutte le famiglie del nostro territorio martoriato da questi giorni di maltempo. Che questa festività porti serenità, speranza e nuov - facebook.com facebook