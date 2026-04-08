Il ministro dello sport ha commentato la possibilità di un cambio alla guida tecnica della nazionale, affermando che ora spetta alla FIGC e al club coinvolto valutare la disponibilità del tecnico. Non sono state fornite indicazioni su eventuali decisioni o tempi, e si è limitato a sottolineare che le valutazioni spettano alle due parti interessate. La notizia riguarda quindi una possibile sostituzione nel ruolo di allenatore.

"Conte? Beh, è un grande allenatore.". Andrea Abodi, ministro dello sport, ha parlato così a proposito dell'allenatore del Napoli. Uno dei possibili sostituiti di Gattuso come prima guida dell'Italia. Dopo le dimissioni di Gravina, le elezioni sono previste per il 22 giugno. Poi ci sarà la scelta del commisario tecnico. Abodi ha parlato bene di Conte, reduce dallo scudetto vinto col Napoli l'anno scorso: "Sta facendo uno straordinario lavoro, poi saranno lui, il presidente De Laurentiis e la federazione a valutare le possibilità. La persona è quella che conosciamo. Ogni giudizio sarebbe superfluo. È un grande allenatore". Abodi ha parlato anche di Malagò come possibile candidato alla presidenza della Figc: "Con lui ci sentiamo costantemente, abbiamo responsabilità comuni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Abodi: "Conte grande ct. Ora spetta alla Figc e al Napoli valutare la disponibilità

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Abodi ammicca a Conte: «È un grande allenatore, spetta alla FIGC e al Napoli valutare la possibilità»di Angelo CiarlettaAbodi strizza l’occhio ad Antonio Conte come futuro commissario tecnico della nazionale azzurra.

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Abodi: Ct Nazionale? Conte lavoro straordinario a Napoli, grande allenatore come ce ne sono altri(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2026 Conte sta facendo uno straordinario lavoro a Napoli. Poi sarà lui, il presidente De Laurentiis, la Federazione a valutare le possibilità. La persona è quella che ... la7.it

"Non ci credo e non me lo auguro neanche" A margine della conferenza stampa di presentazione di Sport Missione Comune 2026, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha chiuso le porte a un possibile ripescaggio dell'Italia al prossimo Mon - facebook.com facebook

Ministro Sport #Abodi: "La proposta di #Spalletti su Under 19 italiani è importante e va resa compatibile con le regole dell’UE. Il CONI deciderà su commissariato della #FIGC. Il nuovo presidente faccia ciò che non è stato fatto dal predecessore #Gravina col 98 x.com