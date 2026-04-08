Abodi | Conte ct della Nazionale? Spetta a Figc e Napoli valutare possibilità

Il ministro dello sport ha commentato la questione relativa a un possibile ruolo di allenatore della nazionale per l’attuale tecnico del Napoli, sottolineando che la decisione spetta alla Federcalcio, alla società partenopea e al tecnico stesso. Ha aggiunto che l’allenatore sta svolgendo un ottimo lavoro con il club e che le valutazioni verranno fatte dai soggetti coinvolti. Non sono state fornite indicazioni su eventuali tempi o modalità di scelta.

(Adnkronos) – “Conte ct? Sta facendo uno straordinario lavoro a Napoli, poi sarà lui e il presidente Laurentiis e la federazione a valutare le possibilità. La persona è quella che conosciamo. Ogni giudizio sarebbe superfluo, tutto sommato. E’ una grande persona, un grande allenatore come ce ne sono anche altri”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi a margine della conferenza stampa di presentazione di Sport Missione Comune 2026, progetto dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale in collaborazione con l'Anci, sull’ipotesi di un ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Nazionale azzurra. Il ministro ha parlato anche dell’ipotesi di Giovanni Malagò candidato alla presidenza della Federcalcio: “Con Giovanni Malagò ci sentiamo costantemente, abbiamo responsabilità comuni. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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