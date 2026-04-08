Il ministro dello sport ha commentato positivamente le capacità dell’allenatore, sottolineando che spetta alle autorità sportive e alla società calcistica decidere se ci siano le condizioni per un suo eventuale incarico. La discussione sulla possibile nomina di Conte come nuovo commissario tecnico continua a suscitare interesse, mentre le decisioni ufficiali non sono ancora state prese.

di Angelo Ciarletta Abodi strizza l’occhio ad Antonio Conte come futuro commissario tecnico della nazionale azzurra. Vediamo cosa ha detto. Andrea Abodi, Ministro per lo sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dall’ Ansa in merito a un possibile ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Nazionale azzurra.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Elogiando l’attuale operato del tecnico al Napoli, Abodi ha definito superfluo ogni giudizio sulle sue qualità, descrivendolo come una grande persona. Spetterà alla FIGC e ad Aurelio De Laurentiis valutare le evoluzioni future, ma la stima per l’ex capitano bianconero resta unanime nelle istituzioni sportive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Abodi ammicca a Conte: «È un grande allenatore, spetta alla FIGC e al Napoli valutare la possibilità»

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