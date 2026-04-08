Abbiamo testato Marc Jacobs Giacca ‘the Rip And

Abbiamo provato la giacca di Marc Jacobs, chiamata ‘the Rip And’. Nell’articolo, si segnala che contiene link di affiliazione e che si potrebbe ricevere una commissione per gli acquisti fatti tramite questi collegamenti, senza costi aggiuntivi per chi legge. La nota di trasparenza è presente per informare i lettori di questa eventualità.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’estetica ‘Rip & Repair’: l’evoluzione del denim tra Grunge e Industrial. La giacca The Rip And Repair Fluted Denim Jacket si posiziona come un interessante studio visivo sul concetto di “imperfezione controllata”. Analizzando il design, emerge chiaramente l’influenza dell’estetica grunge — uno stile che Marc Jacobs ha contribuito a portare sulle passerelle già dagli anni ’90 — dove l’abbigliamento non deve apparire impeccabile, ma vissuto, quasi recuperato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abbiamo testato Marc Jacobs Giacca ‘the Rip And Leggi anche: Abbiamo testato Marc Jacobs Camicia ‘the Striped Shirt’ Leggi anche: Conviene Marc Jacobs Gonna ‘the Rip And?