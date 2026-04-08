Abano street carnival 2026 | la festa con i carri e 1700 figuranti da tutto il Veneto
Domenica 12 aprile si svolgerà la XVIII edizione dell’Abano Street Carnival, un evento che coinvolge circa 1700 figuranti provenienti da tutto il Veneto. La festa prevede una sfilata nel centro cittadino con carri allegorici, maschere e spettacoli itineranti. L’appuntamento si ripete ogni anno, attirando numerosi partecipanti e spettatori nella zona di Abano Terme. La manifestazione si inserisce nel calendario cittadino come uno degli eventi più attesi.
Torna ad Abano Terme uno degli appuntamenti più attesi del calendario cittadino: domenica 12 aprile va in scena la XVIII edizione dell’Abano Street Carnival, che porterà nel centro urbano una grande sfilata di maschere, carri allegorici e spettacoli itineranti. Un pomeriggio di festa pensato per. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Festa di Primavera 2026, dieci carri e mille figuranti invadono il cuore di MirandolaDomenica 19 Aprile, Mirandola si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la Festa di Primavera 2026, organizzata dal Principato...
Sagra della Mimosa a Pieve Ligure: la Settimana in Giallo precede la festa con carri, musica e street foodSanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Il clou domenica...