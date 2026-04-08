A causa di un’ondata di maltempo in Molise, l’A14 e la SS16 sono state chiuse al traffico a causa di una frana. Per gestire la situazione, l’ente stradale ha inviato una squadra di 130 operatori specializzati. La frana ha portato alla sospensione temporanea della circolazione su entrambe le strade, creando disagi ai mezzi e ai pendolari. La task force sta lavorando per ripristinare la viabilità il prima possibile.

L’Anas ha mobilitato una task force di 130 operatori per gestire l’emergenza viabilità in Molise, causata da un’ondata di maltempo che ha provocato una frana. L’evento ha interrotto il traffico sull’autostrada A14 nel tratto tra Termoli e Vasto Sud a partire da martedì 7 aprile. Il piano straordinario prevede l’impiego di personale attivo costantemente, ventiquattr’ore su ventiquattro, per contrastare i gravi disagi alla circolazione. La strategia di intervento mira a risolvere circa cento criticità individuate sulla rete stradale regionale per riportare il traffico a livelli accettabili. La forza lavoro è composta da 112 unità del territorio, supportate dall’arrivo di 18 tecnici provenienti da Calabria, Sardegna e Lazio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A14 e SS16 bloccate in Molise: 130 esperti all’attacco delle frane

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