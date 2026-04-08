L’autostrada A14 Bologna-Taranto è attualmente chiusa tra Vasto Sud e Termoli a causa di un cedimento franoso verificatosi ieri. Per gestire la situazione, l’Anas ha schierato una squadra di 130 operatori e impiegato 54 mezzi. La chiusura ha provocato disagi e rallentamenti nel traffico lungo il tratto interessato, con le autorità impegnate nella gestione dell’emergenza.

L’autostrada A14 Bologna-Taranto è bloccata tra Vasto Sud e Termoli a causa di un cedimento franoso iniziato ieri, costringendo l’Anas a mobilitare una task force di 130 operatori per gestire il caos viario. Il collasso del terrapieno ha generato un’emergenza immediata, spingendo l’ente gestore a varare un piano d’azione straordinario. La priorità attuale è contenere le ripercussioni sulla circolazione, mentre gli esperti stimano che saranno necessari circa cento interventi tecnici per riportare la rete stradale alla normalità. L’operazione avviene in un momento di particolare fragilità del territorio, già provato da una violenta ondata di maltempo che ha colpito la regione negli scorsi giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A14 bloccata: 130 esperti e 54 mezzi per salvare il traffico

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