A1 chiude il tratto tra Orte e Orvieto in direzione Firenze per lavori

Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile, il tratto tra Orte e Orvieto sulla A1 in direzione Firenze sarà chiuso per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza del ponte sul fiume Tevere, con orario 22-6. La chiusura riguarda il tratto tra le due città e il traffico sarà deviato durante le operazioni di intervento. La chiusura si inserisce in un programma di lavori di manutenzione sulla rete autostradale.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza del ponte "sul fiume Tevere-località Santa Maria", dalle 22 di sabato 11 alle 6 di domenica 12 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Orte e Orvieto, verso Firenze. Di conseguenza, le stazioni di Orte e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Viabilita’: su A1 chiuso una notte tratto Orvieto-Orte verso RomaSulla A1 Milano-Napoli, per permettere l’esecuzione di lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza del ponte “sul fiume Tevere”, sarà... Temi più discussi: A1, chiuso per una notte il tratto Orte-Orvieto verso Firenze; Lavori in A1: in Umbria chiude per una notte il tratto Orte-Orvieto; Lavori notturni in A1: modifiche alla viabilità tra Orte e Orvieto per il prossimo weekend; Incidente A1 oggi, fino a 12 chilometri di coda. Coinvolti quattro mezzi pesanti e un’auto. Lavori in A1: in Umbria chiude per una notte il tratto Orte-OrvietoL'intervento sulle barriere di sicurezza del ponte sul fiume Tevere-località Santa Maria, dalle 22 di sabato 11 alle 6 di domenica 12 aprile ... corrieredellumbria.it A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ORTE-ORVIETO VERSO FIRENZEA1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ORTE-ORVIETO VERSO FIRENZERoma, 8 aprile 2026 - Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ... trasporti-italia.com A1, chiude il tratto tra Orte e Orvieto per lavori - facebook.com facebook