A1 bloccata | cella frigo di un tir esplode in fiamme a Guidonia

Nel pomeriggio di mercoledì 8 aprile 2026, un incendio ha interessato un autoarticolato sulla A1 in direzione Guidonia Montecelio. La cella frigo di un tir è esplosa, provocando le fiamme e causando l’interruzione del traffico sull’autostrada. Nessuna informazione è stata fornita sulle eventuali persone coinvolte o sulle cause dell’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Un incendio che ha coinvolto un autoarticolato ha bloccato il traffico sull’autostrada A1 in direzione Guidonia Montecelio nel pomeriggio di questo mercoledì 8 aprile 2026. L’episodio, avvenuto intorno alle 17, non ha causato feriti ma ha costretto alla chiusura temporanea del tratto stradale. Il rogo si è sviluppato al chilometro 577, dove le prime verifiche indicano che l’origine del fuoco sia stata la cella frigorifera del mezzo pesante. La rapidità delle fiamme ha richiesto un intervento coordinato per evitare che l’incendio si propagasse oltre il veicolo. La mobilitazione dei soccorsi tra Palestrina e Montelibretti. Per domare l’emergenza sono state impiegate diverse unità del comando di Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - A1 bloccata: cella frigo di un tir esplode in fiamme a Guidonia Leggi anche: In fiamme una cella frigo per il trasporto di frutta in galleria: bloccata la A1 in direzione nord Roma: tir in fiamme sull’A1 a Guidonia Montecelio, nessun ferito, tratto chiusoUn tir in fiamme ha causato notevoli disagi sull’autostrada A1, precisamente al chilometro 577, nei pressi di Guidonia Montecelio, in provincia di... Roma: tir in fiamme sull’A1 a Guidonia Montecelio, nessun ferito, tratto chiusoIncendio di un tir sull'A1 vicino a Guidonia Montecelio: intervento dei vigili del fuoco e chiusura temporanea dell'autostrada. romadailynews.it Camion in fiamme, A1 coperta di schiuma: paura e traffico in tilt a GuidoniaMomenti di paura sull’autostrada A1 nel tardo pomeriggio di martedì, dove un camion è stato avvolto dalle fiamme causando la chiusura del traffico. L’incendio si è verificato intorno alle 17:00 al chi ... msn.com