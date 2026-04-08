A San Lorenzo Nuovo un' escusione gratis Sulle orme dei pellegrini tra memoria e paesaggio

Il programma di trekking dal titolo “Storie in cammino”, promosso dal comune di San Lorenzo Nuovo, prosegue domenica 12 aprile, alle ore 9, con l'escursione lungo la via Francigena. L'itinerario prende avvio nel punto in cui il tracciato della via Francigena lascia il territorio di Acquapendente. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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ORVIETO/SAN LORENZO NUOVO - Una comunità unita dal dolore e dalla gratitudine si è stretta oggi attorno alla famiglia di Dario Papaccio, l’infermiere di 39 anni scomparso improvvisamente dopo una complicanza post-operatoria. #DarioPapaccio #Orvieto - facebook.com facebook

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