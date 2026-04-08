A Roma si è aperto l’African Land Forces Summit 2026, un evento militare che si svolge nella capitale italiana. La manifestazione riunisce rappresentanti di diversi paesi africani e militari statunitensi, con incontri bilaterali e discussioni su tematiche di antiterrorismo e cooperazione militare. La presenza degli Stati Uniti nel contesto evidenzia un approccio più diretto alla sicurezza in Africa. L’evento si svolge in un clima di confronto tra i partecipanti.

A prima vista, l’African Land Forces Summit 2026 appare come un classico forum militare guidato dagli Stati Uniti: uniformi, incontri bilaterali, panel su antiterrorismo e cooperazione. Oltre 40 Paesi e più di 300 leader hanno partecipato a un appuntamento ormai consolidato nel panorama della sicurezza euro-africana. Eppure, la composizione dei partecipanti racconta una realtà diversa. Accanto ai vertici militari erano presenti fondi di investimento, startup di intelligenza artificiale, aziende di dati e operatori della finanza. I tradizionali contractor della difesa non sono scomparsi, ma non rappresentano più il fulcro dell’evento. Il summit assume così i contorni di una piattaforma in cui sicurezza e mercato iniziano a sovrapporsi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - A Roma il nuovo approccio americano alla sicurezza in Africa

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