A Novara, nel quadriportico di Palazzo Natta, è iniziata la seconda tappa della rassegna fotografica

Il silenzio dei villaggi che non esistono più e la memoria che si fa immagine nel cuore della città. Ha preso il via oggi, mercoledì 8 aprile, il secondo appuntamento della rassegna fotografica "L'altra Palestina", ospitata nella suggestiva cornice del quadriportico di Palazzo Natta. Dopo aver. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

I grandi fotografi raccontano il mondo: al Mudec due secoli di storia in 100 scattiAttraversando le sale e sfogliando con lo sguardo le immagini, si è proiettati in diverse epoche e mondi.

Argomenti più discussi: A Novara gli scatti di Hamzi Hamado raccontano L’altra Palestina; L’altra Palestina, a palazzo Natta i villaggi distrutti della Nakba negli scatti di Hamzi Hamado; Dialoghi con la Palestina: a Novara la mostra fotografica di Hamzi Hamado.

L’altra Palestina, a palazzo Natta i villaggi distrutti della Nakba negli scatti di Hamzi HamadoUn viaggio per immagini alla ricerca di un’identità frammentata, seguendo le tracce della memoria e i vuoti lasciati dalla storia. È un percorso visivo ed emotivo quello proposto dalla mostra Dialogh ... lavocedinovara.com

Palazzo Natta, mostra “Dialoghi con la Palestina” di Hamzi Hamado dlvr.it/TRx1fT x.com