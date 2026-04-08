A Milano il Festival dell’antimafia Fra gli ospiti Gomez Tescaroli e Colombo

Da ilfattoquotidiano.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano si tiene il Festival Internazionale dell’Antimafia, intitolato “L’impegno di tutti”, organizzato da WikiMafia in collaborazione con ilfattoquotidiano. L’evento vede la partecipazione di ospiti come Gomez, Tescaroli e Colombo, che si raccolgono per discutere di tematiche legate alla lotta contro la criminalità organizzata. La manifestazione si svolge in diverse location della città e prevede incontri pubblici, approfondimenti e confronti tra esperti e rappresentanti istituzionali.

A Milano torna “L’impegno di tutti – Festival Internazionale dell’Antimafia ”, promosso da WikiMafia, con ilfattoquotidiano.it come media partner. La quarta edizione è in programma sabato 11 aprile nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (in piazza dell’Ateneo Nuovo 1), con ingresso gratuito previa registrazione online, ma l’evento è preceduto da diversi appuntamenti “diffusi” a partire da mercoledì 8 aprile. Si parte la mattina alle 9,30 con i saluti istituzionali e si entra subito nel vivo. Aprono il panel Luca Tescaroli, Procuratore della Repubblica di Prato, magistrato che ha indagato su mafie e trame occulte, in dialogo con Attilio Bolzoni, giornalista de Il Domani, sui temi del suo ultimo libro: “Il Biennio di Sangue. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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