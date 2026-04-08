A Milano disponibili 73 appartamenti per la polizia locale | ecco come fare domanda

Alle 8 di questa mattina è stato pubblicato online il primo avviso pubblico riguardante l’assegnazione di 73 appartamenti a favore degli agenti della polizia locale di Milano. La procedura consente a coloro che ne hanno i requisiti di presentare domanda per ottenere uno degli alloggi disponibili, che sono riservati esclusivamente al personale di polizia. La richiesta può essere inviata attraverso le modalità indicate nel bando pubblicato sul sito ufficiale.

Da questa mattina, mercoledì 8 aprile, è ufficialmente online il primo avviso pubblico per l’assegnazione di alloggi destinati esclusivamente agli agenti della polizia locale di Milano. L'iniziativa, che vede la collaborazione tra il Comune di Milano, il gestore MM e Aler, punta a rispondere alle. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Servizio civile, 297 posti disponibili nelle pubbliche assistenze liguri: come fare domandaLo scorso 24 febbraio è stato pubblicato il bando del Servizio Civile Universale, che offre ai giovani tra i 18 e i 28 anni l’opportunità di... Oltre 200 incidenti, 73 denunce di reato e quasi 50mila multe stradali: i numeri della Polizia Locale a CerviaMigliaia di controlli fra strade e spiagge, attività commerciali e cantieri, che hanno portato a denunce, fermi, sequestri e sanzioni. Argomenti più discussi: Il Tar Lombardia cerca tirocinanti; Le Borse europee chiudono in decisa crescita, Francoforte +2,73%; L'Italia senza benzina, quando in città rispuntarono i cavalli e tutti andavano in bici: l'austerity del '73 e quella prima domenica senz'auto; Concorso SNA Dirigenti 2026: Bando pubblicato per 73 allievi al corso-concorso selettivo per 61 amministrativi. A Milano disponibili 73 appartamenti per la polizia locale: ecco come fare domandaDalle 33 unità del Comune agli alloggi Aler: tutto quello che c'è da sapere sul bando per le case ai ghisa aperto fino al 15 maggio ... milanotoday.it Masters of Dirt Italia Freestyle Firestorm. . QUASI SOLD OUT ULTIMI BIGLIETTI DISPONIBILI Masters of Dirt Milano, 11-12 Aprile 2026 O SEI DENTRO O SEI FUORI. L'evento che ha conquistato milioni di persone in 18 paesi torna finalmente a Milano. - facebook.com facebook