A Milano arriva la prima sfilata per ' cani normali' senza pedigree

Domenica 12 aprile a Milano si terrà la prima sfilata dedicata ai cani senza pedigree. L’evento si svolgerà in piazzale Martini e si chiama ‘Canissima’. La manifestazione è rivolta a cani considerati “normali”, senza riconoscimento ufficiale, e si propone di mettere in mostra la varietà e la personalità di questi animali. La sfilata mira a sensibilizzare sull’importanza di valorizzare anche i cani non riconosciuti ufficialmente.

Domenica 12 aprile a Milano, in piazzale Martini, arriva ‘Canissima’, la prima sfilata per ‘cani normali con ego importantissimo’. Organizzata dall'associazione ‘La Loggia di Calvairate’, la manifestazione è una vera e propria sfilata?concorso dedicata ai cani normali che sfileranno su una. 🔗 Leggi su Milanotoday.it canissima 2026 - la prima sfilata per cani normali con ego importantissimoCANISSIMA 2026La prima sfilata per cani normali con ego importantissimo approda a CalvairateDomenica 12 aprile – Piazzale MartiniMilano — La Loggia... 400 cani venduti con falso pedigree a Chivasso. Gli animali che vengono comprati a basso prezzo: esseri viventi sfruttati per businessScoperto un allevamento abusivo di Bassotti, Pinscher, Maltesi e altre tipologie di cani a Chivasso. Temi più discussi: Acqua a Milano, arriva la linea prioritaria per i condomini: cosa cambia per i guasti e le bollette; Arriva la Milano Design Week: ecco le mostre davvero imperdibili; Nascere a Milano, istruzioni per l’uso: arriva la guida che semplifica tutto; Il sushi diventa street food: a Milano arriva il roll nel tubo. A Milano arriva la prima sfilata per 'cani normali' senza pedigreeDomenica 12 aprile a Milano, in piazzale Martini, arriva ‘Canissima’, la prima sfilata per ‘cani normali con ego importantissimo’. Organizzata dall'associazione ‘La Loggia di Calvairate’, la ... milanotoday.it «Miracolo a Milano», grande successo per il kolossal teatrale, sempre sold out, che ora arriva in tvLo spettacolo del «Piccolo», trasposizione del film di De Sica del 1951, ha coinvolto scuole, quartieri, enti benefici. Sabato e domenica arriva su Rai5 ... corriere.it And when I'm back in... Roma Milano Djo arriva live per la prima volta in Italia con due imperdibili date! You take the man out of the city, not the city out the man! 24 agosto 2026 | Roma, Auditorium Parco della Musica Cavea 25 agosto 2026 | Milano, P x.com Naika arriva live a Milano con l'Eclesia Tour! 17 giugno 2026 | Milano, Fabrique Biglietti in vendita dalle 10 di venerdì 10 aprile su https://www.ticketone.it/artist/naika/affiliate=ITF&utm_source=facebook&utm_medium=so&utm_campaign=20260408.nai - facebook.com facebook