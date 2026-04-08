A Milano arriva la prima sfilata per ' cani normali' senza pedigree

Da milanotoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 aprile a Milano si terrà la prima sfilata dedicata ai cani senza pedigree. L’evento si svolgerà in piazzale Martini e si chiama ‘Canissima’. La manifestazione è rivolta a cani considerati “normali”, senza riconoscimento ufficiale, e si propone di mettere in mostra la varietà e la personalità di questi animali. La sfilata mira a sensibilizzare sull’importanza di valorizzare anche i cani non riconosciuti ufficialmente.

Domenica 12 aprile a Milano, in piazzale Martini, arriva ‘Canissima’, la prima sfilata per ‘cani normali con ego importantissimo’. Organizzata dall'associazione ‘La Loggia di Calvairate’, la manifestazione è una vera e propria sfilata?concorso dedicata ai cani normali che sfileranno su una. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

canissima 2026 - la prima sfilata per cani normali con ego importantissimoCANISSIMA 2026La prima sfilata per cani normali con ego importantissimo approda a CalvairateDomenica 12 aprile – Piazzale MartiniMilano — La Loggia...

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