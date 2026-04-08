A Lanciano il PalaMasciangelo finisce al centro di un contenzioso

A Lanciano, la gestione del palasport di via Masciangelo è finita sotto inchiesta legale, portando a un contenzioso giudiziario. Le autorità hanno avviato un procedimento per chiarire le modalità di amministrazione e le questioni legate alla struttura sportiva. La situazione riguarda aspetti amministrativi e legali relativi alla proprietà e all’uso del complesso. La vicenda coinvolge diversi soggetti, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

Finisce al centro di un contenzioso giudiziario la gestione del palasport di via Masciangelo, a Lanciano. La società Lanciano All Stars Volley Asd ha presentato ricorso al Tar Abruzzo nei confronti del Comune e dell’Azzurra Basket, a cui la struttura sportiva, che si trova nel quartiere Santa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Fratelli d’Italia a Lanciano: contestazioni interne e revoca del capogruppo al centro della polemica.Lanciano, 13 febbraio 2026 – Una profonda spaccatura interna ha scosso il gruppo di Fratelli d'Italia a Lanciano, portando il consigliere comunale... Leggi anche: Sgomberato il sottotetto occupato abusivamente, 25enne finisce al Centro rimpatri Si parla di: Scuolavolley 2026: doppio successo per gli allievi dell'Acciaiuoli-Einaudi; ‘Volley Challenge – ITS Academy Team Building’, ottimi i riscontri.