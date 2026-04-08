Federica Sciarelli torna questa sera, mercoledì 8 aprile, con un nuovo appuntamento di Chi l’ha Visto?, il programma di Rai Approfondimento in onda in prima serata su Rai 3. Anticipazioni e ospiti dell’8 aprile 2026. Al centro della puntata, la morte di Mario Paciolla, 33enne missionario ONU in Colombia. L’uomo si sarebbe prima tagliato i polsi e poi impiccato; eppure aveva appena acquistato il biglietto per rientrare in Italia e aveva dato indicazioni su cosa fargli trovare in casa da mangiare per i giorni di quarantena. In studio intervengono i genitori, che esprimono dubbi e perplessità. A seguire, il programma torna sulla morte di madre e figlia a Pietracatella: sono state avvelenate con la ricina? La Procura invita alla cautela, ma è stato aperto un fascicolo per omicidio premeditato contro ignoti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - A Chi l’ha Visto? la morte di Mario Paciolla

Caso Mario Paciolla, l’appello dei genitori: “C’è chi ha mentito sugli ultimi giorni di Mario, ora dica la verità”Mentre si prepara il ricorso alla corte europea per i diritti dell'uomo, i genitori del cooperante italiano morto in Colombia rivolgono un appello a...

Chi l’ha visto?, stasera mercoledì 4 marzo: la morte di Gessica Disertore(Adnkronos) – Stasera, mercoledì 4 marzo, torna 'Chi l'ha visto?' in onda alle 21.

Temi più discussi: A Chi l'ha visto? la morte di Mario Paciolla; L’8 aprile a Chi l’ha visto? la morte di Mario Paciolla; Chi l'ha visto? - S2025/26 - Puntata del 08/04/2026 - in diretta su Rai 3 08/04/2026 alle 21:20; Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi dell'8 aprile 2026.

Chi l’ha visto? tutti i dubbi sulla morte di Mario Paciolla, il cooperante Onu suicidato in Colombia: ecco i temi della puntataIl programma di Rai3 sulle persone scomparse e i misteri irrisolti andrà in onda alle 21:20 ... affaritaliani.it

Chi l'ha visto? i casi e le anticipazioni di stasera 8 aprileSi torna a parlare anche della morte di mamma e figlia a Pietracatella. La Procura invita alla cautela, ma sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio premeditato contro ignoti. Nel corso della ... corrieredellumbria.it

Questa sera la trasmissione chi Chi l'ha visto condotta da Federica Sciarelli, ospiterà i genitori di Mario Paciolla, giornalista, scrittore, operatore umanitario, ucciso in Colombia, archiviato come suicidio. Finalmente si capirà cosa sia davvero accaduto. Guardi - facebook.com facebook

Oggi è la Giornata europea dei Giusti dell'Umanità. Il Liceo Miranda di Frattamaggiore (NA) ricorderà #MarioPaciolla. x.com