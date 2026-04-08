A Chi l’ha Visto? la morte di Mario Paciolla

Federica Sciarelli torna questa sera, mercoledì 8 aprile, con un nuovo appuntamento di Chi l’ha Visto?, il programma di Rai Approfondimento in onda in prima serata su Rai 3. Anticipazioni e ospiti dell’8 aprile 2026. Al centro della puntata, la morte di Mario Paciolla, 33enne missionario ONU in Colombia. L’uomo si sarebbe prima tagliato i polsi e poi impiccato; eppure aveva appena acquistato il biglietto per rientrare in Italia e aveva dato indicazioni su cosa fargli trovare in casa da mangiare per i giorni di quarantena. In studio intervengono i genitori, che esprimono dubbi e perplessità. A seguire, il programma torna sulla morte di madre e figlia a Pietracatella: sono state avvelenate con la ricina? La Procura invita alla cautela, ma è stato aperto un fascicolo per omicidio premeditato contro ignoti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Chi l’ha visto? stasera su Rai 3: suicidi sospetti, da Mario Paciolla a Lorena PaoliniQuesta sera 8 aprile Federica Sciarelli conduce Chi l'ha visto? con casi drammatici e misteriosi: dalla morte sospetta di Mario Paciolla alle...

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Anche la vicenda della morte di Mario Paciolla ci dice quanto l’Italia non conti niente a livello internazionale. #chilhavisto x.com

La famiglia di Mario Paciolla continua a chiedere verità e giustizia. A quasi cinque anni dalla morte in Colombia, restano incongruenze, dubbi e una richiesta che non si spegne: capire cosa è successo davvero. #MarioPaciolla #Verità #Giustizia #DirittiUmani - facebook.com facebook