A cena con Seconda Cronaca per scoprire i segreti di Coltano

Da pisatoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una cena con Seconda Cronaca, si è parlato di Coltano, un’area nata dalle bonifiche iniziate nel 1922 su un ex palude. In meno di cento anni, questa frazione ha visto numerosi cambiamenti e trasformazioni. La breve storia del luogo comprende interventi di bonifica, lavori e sviluppi che hanno plasmato il suo aspetto attuale. La serata ha offerto l’opportunità di scoprire i dettagli di questa trasformazione nel tempo.

Coltano è giovane. Ex palude, il suo aspetto odierno è dovuto alle bonifiche avviate nel 1922. Eppure, in appena un secolo, in questa piccola frazione è successo di tutto. Dalle radiotrasmissioni di Guglielmo Marconi ai campi di concentramento alleati. Dai pionieristici esperimenti di volo dei. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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