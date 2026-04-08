A cena con Seconda Cronaca per scoprire i segreti di Coltano

Durante una cena con Seconda Cronaca, si è parlato di Coltano, un’area nata dalle bonifiche iniziate nel 1922 su un ex palude. In meno di cento anni, questa frazione ha visto numerosi cambiamenti e trasformazioni. La breve storia del luogo comprende interventi di bonifica, lavori e sviluppi che hanno plasmato il suo aspetto attuale. La serata ha offerto l’opportunità di scoprire i dettagli di questa trasformazione nel tempo.

Coltano è giovane. Ex palude, il suo aspetto odierno è dovuto alle bonifiche avviate nel 1922. Eppure, in appena un secolo, in questa piccola frazione è successo di tutto. Dalle radiotrasmissioni di Guglielmo Marconi ai campi di concentramento alleati. Dai pionieristici esperimenti di volo dei. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: 'Tra i borghi pisani abbandonati' con Seconda Cronaca "Scoprire i segreti delle imprese"Confartigianato Imprese Arezzo debutta quest’anno come sponsor del Campionato di giornalismo, scegliendo di sostenere un progetto che mette al centro... Argomenti più discussi: 2 milioni di persone in lista d'attesa per Alchemist. 'Servo 50 piatti, ma hanno un senso: noi pieni'; Malore dopo la cena con amici: morta Sofia Di Vico, giovane giocatrice di basket. Indagine per omicidio colposo; ’Seconda me’ storia di vita; ReMida Food, un secondo papà per tanti. Fondazione Humanitas per la Ricerca: successo per la seconda edizione della cena ambassador dedicata alla ricerca esofago-gastricaSi è svolta al Grand Hotel Villa Torretta di Milano, la seconda edizione dell’evento ambassador promosso da Fondazione della Frera A cena con la Ricerca a sostegno di Fondazione Humanitas per la ... iltempo.it #TG2000 - Sterminò la famiglia, #EliaDelGrande è evaso per la seconda volta in sei mesi #7aprile #cronaca #news #TV2000 @tg2000it x.com Torneo di Gavardo, la favola dei padroni di casa La cronaca della seconda vittoria con il Venezia, che ha consegnato al club ospitante la storica qualificazione ai quarti nel Torneo Internazionale del Garda e Valle Sabbia - Città di Gavardo - facebook.com facebook