A Bergamo diesel verso i 2,40 euro al litro rischio record storico A Pasqua distributori a secco

A Bergamo il prezzo del diesel si avvicina ai 2,40 euro al litro, rischio di un nuovo record storico. Senza la proroga al taglio delle accise, i distributori locali potrebbero dover aumentare ulteriormente i prezzi. Durante il periodo di Pasqua, alcune stazioni di servizio hanno segnalato carenze di carburante, creando disagi tra gli automobilisti. La situazione si inserisce in un quadro di aumenti che coinvolge diverse aree del paese.

Senza la proroga al taglio delle accise, il prezzo medio del diesel nei distributori bergamaschi supererebbe i 2,40 euro al litro. Una soglia mai raggiunta dall’introduzione dell’euro nel 2001, un record che rischia di diventare tristemente realtà alla scadenza dello sconto di 25 centesimi al litro sui prezzi alla pompa di gasolio e benzina. Attualmente, in Bergamasca il diesel si mantiene intorno ai 2,15 euro al litro, con punte di 2,22-23 in alcuni impianti. La benzina, invece, resta di poco sotto 1,80 euro al litro. “Ci attendiamo ulteriori aumenti – avverte Renato Mora, presidente dei benzinai Figisc Confcommercio Bergamo -. Fino al 1° maggio beneficeremo della riduzione delle accise, ma se lo scenario geopolitico non cambia, il rischio è di assistere a nuovi rialzi”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Diesel senza freni a Modena: oltre i 2 euro/litro in 4 distributori su 10. Fino a 30 euro di differenza per un pienoLa corsa del prezzo del carburante non accenna a fermarsi, trasformando il pieno in un vero e proprio salasso per gli automobilisti modenesi.

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