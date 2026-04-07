Zirkzee torna in Serie A? Un club a sorpresa sulle tracce dell’olandese ma non solo C’è la ‘minaccia’ di due big di questo campionato ecco l’indiscrezione

Un attaccante tedesco potrebbe tornare in Serie A nella prossima stagione, con un club che ha mostrato interesse nei suoi confronti. La squadra sta pianificando le mosse di mercato per rafforzare la rosa, mentre due delle big del campionato sono state indicate come possibili concorrenti nella corsa all’olandese. La trattativa si sta sviluppando in vista del calciomercato estivo, senza ancora dettagli ufficiali sui passaggi concreti.

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