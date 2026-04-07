Zeudi Di Palma ospite a Belve | Ecco cosa ho fatto coi 50 mila euro ricevuti dai fans

Da ilsipontino.net 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Zeudi Di Palma è stata ospite nella prima puntata della nuova edizione di Belve, trasmissione condotta da Francesca Fagnani su Rai 2. Durante l’intervista, ha parlato di aver ricevuto 50 mila euro dai sostenitori e di averli utilizzati in modo diretto. La showgirl ha condiviso alcuni dettagli sulle sue scelte e sul rapporto con i fan, senza entrare in approfondimenti personali o motivazioni.

Zeudi Di Palma è stata tra le ospiti della prima puntata della nuova edizione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani ogni mercoledì sera sui teleschermi di Rai 2. La modella napoletana si è sottoposta al fuoco di domande da parte della conduttrice. Durante l'intervista si è toccato diversi temi come i regali ricevuti dai fans in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello 2024 dov'è arrivata in finale. In particolare, la padrona di casa di Belve ha domandato a Zeudi Di Palma cosa avesse fatto coi 50 mila euro ricevuti dai suoi sostenitori. Di qui, è arrivata la risposta dell'ex Miss Italia, che ha dichiarato le seguenti parole: "ho utilizzato quei soldi bene, per studiare recitazione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

zeudi di palma ospite a belve ecco cosa ho fatto coi 50 mila euro ricevuti dai fans
© Ilsipontino.net - Zeudi Di Palma ospite a Belve: “Ecco cosa ho fatto coi 50 mila euro ricevuti dai fans”

Zeudi Di Palma a Belve: ‘Ecco cosa ho fatto con i 50mila euro’, poi l’audace rivelazioneIl fondo da 50mila euro: “All’inizio volevo restituirli” Zeudi Di Palma si racconta senza filtri a Belve, ospite di Francesca Fagnani.

Zeudi a Belve: “I soldi ricevuti dai fan volevo restituirli ma poi li ho usati per studiare recitazione”Uno dei personaggi più controversi degli ultimi Grande Fratello arriva sullo sgabello di Belve.

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, Zeudi Di Palma si è fidanzata: l'annuncio e chi è la nuova compagna; Belve, la nuova stagione; Zeudi Di Palma bacia la nuova fidanzata Scarlett: ecco chi è; Torna la sedia più scomoda della tv: stasera a Belve Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma.

zeudi di palma zeudi di palma ospiteZeudi Di Palma a Belve racconta i 50mila euro e l’ex di ChanelZeudi Di Palma a Belve, tra fondo dei fan, critiche e rinascita Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021 e oggi streamer di punta su Twitch, è stata ospite di ... assodigitale.it

Zeudi Di Palma, anticipazioni Belve del 7 aprile: l'amore per Scarlett, i social e il GFFrancesca Fagnani intervisterà Zeudi su molti temi e sui social cresce l'attesa per l'ospitata della seconda più giovane di sempre nello show di Rai 2 ... it.blastingnews.com

Trova facilmente notizie e video collegati.