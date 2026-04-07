Zeudi Di Palma è stata ospite nella prima puntata della nuova edizione di Belve, trasmissione condotta da Francesca Fagnani su Rai 2. Durante l’intervista, ha parlato di aver ricevuto 50 mila euro dai sostenitori e di averli utilizzati in modo diretto. La showgirl ha condiviso alcuni dettagli sulle sue scelte e sul rapporto con i fan, senza entrare in approfondimenti personali o motivazioni.

Zeudi Di Palma è stata tra le ospiti della prima puntata della nuova edizione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani ogni mercoledì sera sui teleschermi di Rai 2. La modella napoletana si è sottoposta al fuoco di domande da parte della conduttrice. Durante l'intervista si è toccato diversi temi come i regali ricevuti dai fans in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello 2024 dov'è arrivata in finale. In particolare, la padrona di casa di Belve ha domandato a Zeudi Di Palma cosa avesse fatto coi 50 mila euro ricevuti dai suoi sostenitori. Di qui, è arrivata la risposta dell'ex Miss Italia, che ha dichiarato le seguenti parole: "ho utilizzato quei soldi bene, per studiare recitazione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Zeudi Di Palma ospite a Belve: “Ecco cosa ho fatto coi 50 mila euro ricevuti dai fans”

Zeudi Di Palma a Belve: ‘Ecco cosa ho fatto con i 50mila euro’, poi l’audace rivelazioneIl fondo da 50mila euro: “All’inizio volevo restituirli” Zeudi Di Palma si racconta senza filtri a Belve, ospite di Francesca Fagnani.

Zeudi a Belve: “I soldi ricevuti dai fan volevo restituirli ma poi li ho usati per studiare recitazione”Uno dei personaggi più controversi degli ultimi Grande Fratello arriva sullo sgabello di Belve.

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C'è anche Zeudi Di Palma nella prima puntata di Belve. La stessa modella ammette di aver ricevuto fin troppo dai suoi fan, le Zeudiners, che giudicarono ingiusta la sua eliminazione dal reality all'epoca condotto da Alfonso Signorini. L'influencer e la sua adol - facebook.com facebook