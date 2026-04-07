Mattia Zaccagni si avvicina al rientro in campo dopo un lungo periodo di infortuni, portando con sé la possibilità di essere convocato nelle prossime partite. L’allenatore ha deciso di puntare sul capitano per le prossime sfide, che si terranno a Firenze e Napoli. Zaccagni sta recuperando terreno in questa stagione segnata da diversi stop fisici, e il suo ritorno potrebbe influenzare le scelte in attacco.

Mattia Zaccagni è vicino al rientro in campo. Il capitano sta recuperando terreno in una stagione segnata da troppi stop fisici, offrendo a Maurizio Sarri l’opportunità di ridisporre l’attacco per le prossime sfide. La progressione del calciatore segue un percorso positivo. Esistono due scenari temporali per il suo ritorno tra i convocati: l’ipotesi più rapida prevede la disponibilità già per il match contro la Fiorentina. In alternativa, lo staff tecnico potrebbe optare per una gestione più cautelativa. In questo caso, il giocatore tornerebbe a disposizione direttamente per la sfida contro il Napoli, puntando a essere al massimo per l’impegno di Coppa Italia contro l’Atalanta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zaccagni torna: Sarri scommette sul capitano per Firenze o Napoli

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