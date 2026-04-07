YouTube blocca in tutto il mondo un video di Nvidia perché è convinto che i diritti siano di La7 | il clamoroso errore dell’algoritmo innesca un effetto domino ed è il caos

Il 16 marzo, Nvidia ha caricato un video promozionale sul proprio canale YouTube per presentare il nuovo DLSS 5. Successivamente, il video è stato bloccato in tutto il mondo, poiché l’algoritmo di YouTube ha rilevato una presunta violazione dei diritti d’autore, attribuendo la proprietà a La7. Questa decisione ha causato un effetto domino che ha coinvolto altri video e piattaforme, generando confusione e disorientamento tra gli utenti.

Lo scorso 16 marzo, Nvidia ha pubblicato sul proprio canale YouTube un attesissimo filmato promozionale per presentare al mondo il DLSS 5. Si tratta dell’ultima evoluzione della tecnologia proprietaria basata sull’ intelligenza artificiale, progettata per incrementare drasticamente il realismo delle texture e la fluidità dei videogiochi di nuova generazione. Il trailer ha generato un interesse enorme, superando rapidamente i due milioni di visualizzazioni. Eppure, all’apice della sua diffusione, il video è inaspettatamente scomparso dalla piattaforma. Al suo posto, un inequivocabile avviso di rimozione per violazione del diritto d’autore. La paternità del contenuto, secondo i server di Google, non apparteneva al colosso dei microchip di Santa Clara, ma a La7, la rete televisiva italiana del gruppo Cairo Communication. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - YouTube blocca in tutto il mondo un video di Nvidia perché è convinto che i diritti siano di La7: il clamoroso errore dell’algoritmo innesca un effetto domino ed è il caos DLSS 5 nel caos: La7 rivendica il video e YouTube oscura persino NVIDIAL’annuncio di DLSS 5 da parte di Nvidia ha acceso immediatamente il dibattito nel settore videoludico. Un video di NVIDIA è stato rimosso per violazione del copyright: secondo YouTube i diritti spettavano a La7Uno dei video più visti e discussi degli ultimi anni in materia di videogame è stato bloccato da YouTube a causa di un errore nell'attribuzione del... Argomenti più discussi: Corteo No Kings blocca tangenziale Est. Cori: Siamo tutte antifasciste! (VIDEO); Carabiniere libero dal servizio blocca molestatore a Taranto (video); Benelli Leoncino Bobber 400, la videoscheda tecnica: tutto quello che c'è da sapere [VIDEO]; Mercedes GLE 2026: tutto quello che cambia nel SUV di lusso più venduto in Italia tra design da Classe S e addio al diesel plug-in (VIDEO). Alle 14:00 sarò in diretta sul canale YouTube di CRS Italia con una puntata speciale de L’Occhio Critico Immobiliare. Oggi intervisto un professionista basato a Miami, specializzato in una cosa che molti danno per scontata… ma che in realtà blocca tante tratta - facebook.com facebook